Турист приехал на фестиваль племенной культуры в Индию и не выжил

У британского туриста случилась остановка сердца на фестивале «Хорнбил» в Индии

Британский турист приехал на фестиваль племенной культуры «Хорнбил» в индийском штате Нагаленд и не выжил. Об этом сообщает портал Northeast News.

Вечером в субботу, 7 декабря, 67-летний гость мероприятия, имя которого не уточняется, пожаловался на сильную боль в груди. Врачи на фестивале осмотрели мужчину и срочно отправили его в частную больницу в городе Кохим примерно в 12 километрах. Несмотря на усилия медиков, спасти британца не удалось.

Ранее у 28-летней туристки, отдыхавшей с друзьями в горах на границе Индии и Непала, внезапно случилась остановка сердца. Она упала на пол в ванной комнате гостевого дома без сознания на глазах у соседки по комнате.