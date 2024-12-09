Украина захотела получить миллионы евро на развитие Чернобыльской зоны

Украина намерена получить от ЕБРР почти семь миллионов евро на развитие ЧАЭС

Украина намерена получить через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) почти семь миллионов евро на развитие Чернобыльской зоны. Как указала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов страны Светлана Гринчук, средства также будут направлены на реализацию проектов по ядерной и радиационной безопасности, сообщает украинское издание «Судебно-юридическая газета».

«Средства будут направлены на развитие Чернобыльской зоны отчуждения, восстановление поврежденного ... оборудования, а также реализацию проектов по ядерной и радиационной безопасности», — заявила Гринчук.