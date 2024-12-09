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21:26, 9 декабря 2024Бывший СССР

Украина захотела получить миллионы евро на развитие Чернобыльской зоны

Украина намерена получить от ЕБРР почти семь миллионов евро на развитие ЧАЭС
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина намерена получить через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) почти семь миллионов евро на развитие Чернобыльской зоны. Как указала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов страны Светлана Гринчук, средства также будут направлены на реализацию проектов по ядерной и радиационной безопасности, сообщает украинское издание «Судебно-юридическая газета».

«Средства будут направлены на развитие Чернобыльской зоны отчуждения, восстановление поврежденного ... оборудования, а также реализацию проектов по ядерной и радиационной безопасности», — заявила Гринчук.

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