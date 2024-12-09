В ДНР капрала грузинской армии заочно приговорили к 14 годам за наемничество в ВСУ

В ДНР суд заочно приговорил к 14 годам наемника ВСУ из Грузии Руситашвили

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам лишения свободы капрала грузинской армии 38-летнего Карлоса Руситашвили за наемничество на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Подсудимый признан виновным по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Суд установил, что с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года Руситашвили в составе «Грузинского национального легиона» (признан в России террористической организацией и запрещен) прошел военную подготовку и участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских войск, за что получил вознаграждения эквивалентное более 2,3 миллиона рублей.

По данным прокуратуры ДНР, Руситашвили является кадровым военным, имеет спецназовскую подготовку. Он в прошлом участвовал в грузино-южноосетинском конфликте и Афганской войне. У капрала имеется государственная награда Украины.

Он объявлен в международный розыск.