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18:20, 13 ноября 2024Силовые структуры

Воевавших на стороне Украины грузинских наемников отдали под суд в России

Генпрокуратура РФ передала в суд дела двух грузинских наемников, воевавших в ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Генпрокуратура России передала в суд для заочного рассмотрения по существу уголовное дело двоих грузинских наемников, воевавших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Гражданам Грузии Ладо Гамсахурдии и Карлосу Руситашвили вменяется участие в «Грузинском национальном легионе» (признан в России террористической организацией и запрещен). За два с небольшим года каждый из них получил по 2,5 миллиона рублей, установило следствие.

Гамсахурдия также создал собственное вооруженное формирование под названием «Кавказский легион», куда вербовал новобранцев и обучал иностранцев военному делу. Оба обвиняемых объявлены в международный розыск. Российский суд выдал санкцию на их заочный арест.

Дело о наемничестве рассмотрит Верховный суд Донецкой народной республики.

25 октября сообщалось, что этот суд вынес приговор 28-летнему грузину Гиорги Киноиани. Он заочно получил семь лет лишения свободы.

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