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14:43, 9 декабря 2024Мир

В МИД рассказали о внимании Трампа к мирным инициативам Путина

Галузин: Россия исходит из того, что Трамп ознакомился с инициативой Путина
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Россия исходит из того, что избранный президент США Дональд Трамп ознакомился с мирной инициативой российского лидера Владимира Путина по Украине и учитывает ее. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, пишет ТАСС.

«Россия исходит из того, что команда Трампа следит за подходами Москвы к урегулированию на Украине и ознакомилась с инициативой Путина», — рассказал дипломат.

Галузин также напомнил о планах разместить в Белоруссии баллистическую ракету средней дальности «Орешник». По его словам, это является важным для Вашингтона сигналом сдерживания.

Ранее Песков заявил, что Россия готова к переговорам по Украине на условиях, изложенных российским лидером Владимиром Путиным, включающих в себя полный вывод Вооруженных сил Украины с территории новых регионов страны. Он также подчеркнул, что Москва проявляет больше внимания и интереса к мирным инициативам, которые исходят от стран Глобального Юга.

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