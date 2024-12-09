В МИД рассказали о внимании Трампа к мирным инициативам Путина

Галузин: Россия исходит из того, что Трамп ознакомился с инициативой Путина

Россия исходит из того, что избранный президент США Дональд Трамп ознакомился с мирной инициативой российского лидера Владимира Путина по Украине и учитывает ее. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, пишет ТАСС.

«Россия исходит из того, что команда Трампа следит за подходами Москвы к урегулированию на Украине и ознакомилась с инициативой Путина», — рассказал дипломат.

Галузин также напомнил о планах разместить в Белоруссии баллистическую ракету средней дальности «Орешник». По его словам, это является важным для Вашингтона сигналом сдерживания.

Ранее Песков заявил, что Россия готова к переговорам по Украине на условиях, изложенных российским лидером Владимиром Путиным, включающих в себя полный вывод Вооруженных сил Украины с территории новых регионов страны. Он также подчеркнул, что Москва проявляет больше внимания и интереса к мирным инициативам, которые исходят от стран Глобального Юга.