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13:30, 9 декабря 2024Мир

В США призвали казнить рэперов Jay-Z и P. Diddy

В Палате представителей США призвали казнить рэперов Jay-Z и P. Diddy
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images for Live Nation

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин призвала приговорить к смертной казни рэперов Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер) и P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), обвиняемых в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Об этом американский парламентарий написала на своей странице в соцсети Х.

«Что касается P. Diddy, а теперь и Jay-Z, обвиняемых в изнасиловании детей, то я лично считаю, что педофилы должны быть приговорены к смертной казни, если их вина будет доказана», — подчеркнула она.

Тейлор-Грин также призвала ликвидировать «американскую индустрию торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации».

Ранее Jay Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки вместе с исполнителем и продюсером P.Diddy.

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