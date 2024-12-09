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13:58, 9 декабря 2024Экономика

Выросли продажи важнейшего для современной электроники товара

SIA: мировые продажи полупроводников выросли больше чем на 22 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Smileus

В октябре 2024 года мировые продажи полупроводников, ключевого материала для современной электроники, выросли на 22,1 процента, по сравнению с десятым месяцем прошлого года и оцениваются в 56,9 миллиарда долларов. Об этом сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

В октябре 2023 речь шла о сумме 46,6 миллиарда, а в сентябре 2023 года — о 55,3 миллиарда.

По словам генерального директора SIA Джона Нойффера, рынок полупроводников завершает 2024 год на высокой ноте. Отрасль выбралась на самые большие ежемесячные объемы продаж, которые росли семь месяцев подряд. Он полагает, что общий годовой объем продаж увеличится в 2024 году почти на 20 процентов, а после, в 2025 году, продолжит расти двузначными числами.

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Сильнее всего в октябре, в годовом выражении, поднялись продажи полупроводников в США — на 54 процента. В Китае рост оценивается в 17 процентов, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 12,1 процента, а в Японии в 7,4 процента. При этом в Европе они упали на 7 процентов.

В сентябре 2024 года появился прогноз о дефиците полупроводников, с которым мир столкнется из-за развития искусственного интеллекта. Авторы этой версии отмечают, что технологические гиганты приобретают гигантские количества графических процессоров, необходимых для центров обработки данных с ИИ. Между тем, цепочка поставок полупроводников весьма сложная. И если спрос вырастет на 20 процентов, то это уже может сломать существующее равновесие и спровоцировать дефицит чипов.

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