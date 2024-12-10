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13:28, 10 декабря 2024Спорт

Бивол поговоркой оценил шансы нокаутировать Бетербиева в реванше

Бивол допустил возможность нокаутировать Бетербиева в реванше
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боксер Дмитрий Бивол в интервью YouTube-каналу Seconds Out оценил шансы нокаутировать соотечественника Артура Бетербиева в реванше.

«Я и до этого боя чувствовал, что у меня достаточно мощи. Это бокс», — сказал он, добавив поговорку «Раз в год и палка стреляет».

Ранее стало известно, что Бивол и Бетербиев проведут реванш 22 февраля 2025 года. Поединок пройдет в саудовском Эр-Рияде.

12 октября Бивол уступил Бетербиеву в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Победитель определился судейским решением. Бивол подал апелляцию на результат поединка.

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