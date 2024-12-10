Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:15, 10 декабря 2024Бывший СССР

ЕС поставит в Молдавию средства для перехвата дронов

Посол ЕС в Молдавии Майжекс: Кишинев получит средства для перехвата дронов
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Молдавия получит от Европейского союза (ЕС) средства для перехвата дронов. Об этом заявил посол Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс в эфире передачи La 360 de grade на Radio Moldova, запись которой опубликована на YouTube.

Решение о передаче средств перехвата дронов Молдавии «было принято в Брюсселе», говорит европейский дипломат. При этом Мажейкс не назвал конкретных сроков поставки противодронного оборудования Кишеневу.

«Если это оборудование поступит в Республику Молдова, то это поможет предотвратить ситуации, когда дроны извне проникают на территорию республики», — заявил он.

В ноябре полиция Молдавии дважды сообщила об обнаружении беспилотников на территории страны.

Власти Молдавии заявили о намерении провести беседу с послом России Олегом Озеровым по этому поводу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства. По ее словам, заявления о падении на территории республики якобы российского дрона — провокация с целью втянуть Кишинев в конфликт на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти сообщили о массовом бегстве ВСУ из Курахово. Что известно?

      Задержанный в Нижнем Новгороде диверсант сделал признание

      Власти объяснили помощь «АвтоВАЗу» борьбой с ростом цен

      Задержанный ФСБ россиянин с гражданством Германии признался в подготовке диверсии

      Россиянам назвали запрещенные для запуска фейерверков места на улице

      Хлои Кардашьян в кружевных колготках приняла откровенную позу на фото

      В российском городе полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом

      Нетаньяху прибыл в израильский суд

      Раскрыты новые детали о попавших под поезд в Москве стюардессах

      Раскрыта максимальная ставка за комплект билетов на «Щелкунчика» в Большом театре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше