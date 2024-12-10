ФСБ показала задержание и допрос готовившего диверсию россиянина с паспортом Германии

ФСБ показала видео допроса россиянина, готовившего диверсию в Нижнем Новгороде

ФСБ показала на видео задержание и допрос россиянина с паспортом Германии, готовившего диверсию на железной дороге в Нижнем Новгороде. Ролик во вторник, 10 декабря, публикует ТАСС.

На кадрах видно, как сотрудники спецподразделения ФСБ задерживают молодого человека и застегивают наручники у него на запястьях. На допросе юноша, чье лицо скрыто, признался, что его завербовал сотрудник украинских спецслужб по имени Артем с которым он познакомился в интернете. Куратор давал ему не сложные задания за которые платил деньги. Так, за поджог электрощита и пять граффити нацистского характера он получил две с половиной тысячи рублей.

Также куратор предложил молодому человеку поучаствовать в большом теракте и пустить под откос поезд. Для этого украинский силовик велел поставить камеру с вай-фай-роутером, чтобы иметь возможность контролировать процесс, рассказал где находится схрон со взрывчаткой и детонатором.

10 декабря в Нижнем Новгороде ФСБ задержала гражданина России и Германии, готовившего диверсию. подозреваемый входил в группировку приверженцев неонацистской украинской идеологии.