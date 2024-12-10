ФСБ задержала готовившего теракт на железной дороге россиянина с гражданством Германии

В Нижнем Новгороде задержали диверсанта с гражданством России и Германии

В Нижнем Новгороде ФСБ задержала гражданина России и Германии, готовившего диверсию. Об этом во вторник, 10 декабря, передает РИА Новости.

По данным силовиков, молодой человек 2003 года рождения по заданию украинских спецслужб собирался совершить теракт на железной дороге. Дома у задержанного нашли готовое к использованию самодельное взрывное устройство и средства связи, в которых была найдена переписка с кураторами с Украины, готовившими его к теракту.

В ФСБ отмечают, что подозреваемый входил в группировку приверженцев неонацистской украинской идеологии. Его сообщников также задержали по подозрению в причастности к совершению общеуголовных преступлений.

В отношении задержанного гражданина России и Германии возбуждено уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ.

9 декабря сообщалось, что советский районный суд Махачкалы арестовал семерых жителей Дагестана по делу о подготовке крупного теракта