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19:54, 9 декабря 2024Силовые структуры

Семерых подозреваемых в подготовке крупного теракта в российском регионе арестовали

В Дагестане суд арестовал семерых подозреваемых в подготовке крупного теракта
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Советский районный суд Махачкалы арестовал семерых жителей Дагестана по делу о подготовке крупного теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчины пробудут под стражей два месяца, до 8 февраля 2025 года. Они подозреваются в создании террористического сообщества и изготовлении взрывчатых веществ, которые намеревались применить на объектах воинских частей, зданиях МВД и ФСБ.

7 декабря в Дагестане задержали 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших осуществить крупный теракт. Задержание попало на видео, в ходе допроса подозреваемые признали вину.

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