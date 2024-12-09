Семерых подозреваемых в подготовке крупного теракта в российском регионе арестовали

В Дагестане суд арестовал семерых подозреваемых в подготовке крупного теракта

Советский районный суд Махачкалы арестовал семерых жителей Дагестана по делу о подготовке крупного теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчины пробудут под стражей два месяца, до 8 февраля 2025 года. Они подозреваются в создании террористического сообщества и изготовлении взрывчатых веществ, которые намеревались применить на объектах воинских частей, зданиях МВД и ФСБ.

7 декабря в Дагестане задержали 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших осуществить крупный теракт. Задержание попало на видео, в ходе допроса подозреваемые признали вину.