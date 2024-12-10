Курс доллара на Forex резко пошел вверх

Курс доллара во время торгов на бирже Forex вырос до 103 рублей

Курс доллара во время торгов на валютной бирже Forex резко пошел вверх, он вырос до 103 рублей. В то же время евро достиг отметки в 108 рублей, такие данные приводятся на площадке Investing.com.

10 декабря к 20:40 по московскому времени прирост по курсу американской валюты составил 3,05 процента — до 103,0515 рубля. В этот же момент евро поднялся на 2,62 процента — до 108,293 рубля.

Уже к 20:44 американская и европейская валюты несущественно ускорили рост, добравшись до отметок в 103,0574 рубля (плюс 3,06 процента) и 108,32 рубля (плюс 2,64 процента) соответственно.

Ранее сообщалось, что руководство Центробанка (ЦБ) подняло официальный курс доллара на 11 декабря на 65 копеек, до 100,03 рубля. Котировки европейской валюты по курсу регулятора в среду составят 106,2 рубля (плюс 1,1 рубля).