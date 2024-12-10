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23:51, 10 декабря 2024Экономика

Курс доллара на Forex резко пошел вверх

Курс доллара во время торгов на бирже Forex вырос до 103 рублей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Unsplash

Курс доллара во время торгов на валютной бирже Forex резко пошел вверх, он вырос до 103 рублей. В то же время евро достиг отметки в 108 рублей, такие данные приводятся на площадке Investing.com.

10 декабря к 20:40 по московскому времени прирост по курсу американской валюты составил 3,05 процента — до 103,0515 рубля. В этот же момент евро поднялся на 2,62 процента — до 108,293 рубля.

Уже к 20:44 американская и европейская валюты несущественно ускорили рост, добравшись до отметок в 103,0574 рубля (плюс 3,06 процента) и 108,32 рубля (плюс 2,64 процента) соответственно.

Ранее сообщалось, что руководство Центробанка (ЦБ) подняло официальный курс доллара на 11 декабря на 65 копеек, до 100,03 рубля. Котировки европейской валюты по курсу регулятора в среду составят 106,2 рубля (плюс 1,1 рубля).

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