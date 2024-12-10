Мэрия российского города обвинила жителей в засоре канализации

Администрация Копейска обвинила жителей в засоре канализации

Мэрия Копейска Челябинской области обвинила жителей в засоре канализации. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

По информации мэрии, граждане якобы выбрасывают в систему не предназначенные для канализации предметы. «Согласно выписки из журнала заявок с ноября по настоящее время по улице Федячкина отработано семь заявок по домам номер 32, 8, 5, 30, 4А, 8. Основная причина аварийных ситуаций на сетях водоотведения по данным адресам — сброс жителями в нее искусственных и синтетических волокон», — заявили журналистам в пресс-службе копейской администрации.

Между тем, ранее жители города неоднократно жаловались на подтопление деревянных бараков, расположенных на улице Федячкина, по причине переполнения сливных колодцев. «Нас уже не первый раз топит колодец на улице Федячкина. Он переполняется, все содержимое льется прямо под пол, наши бараки 30-х годов стоят на земле», — посетовал один из жильцов проблемного дома. На это в мэрии отметили, что по состоянию на 9 декабря сети водоотведения на вышеуказанной улице работают штатно, а заявок в диспетчерской службе об аварии у коммунальщиков не зафиксировано.

Ранее в декабре жители Фурманова Ивановской области сообщили, что один из жилых домов на протяжении полугода затапливает фекалиями.