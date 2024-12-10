Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:19, 10 декабря 2024Экономика

Мэрия российского города обвинила жителей в засоре канализации

Администрация Копейска обвинила жителей в засоре канализации
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Мэрия Копейска Челябинской области обвинила жителей в засоре канализации. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

По информации мэрии, граждане якобы выбрасывают в систему не предназначенные для канализации предметы. «Согласно выписки из журнала заявок с ноября по настоящее время по улице Федячкина отработано семь заявок по домам номер 32, 8, 5, 30, 4А, 8. Основная причина аварийных ситуаций на сетях водоотведения по данным адресам — сброс жителями в нее искусственных и синтетических волокон», — заявили журналистам в пресс-службе копейской администрации.

Между тем, ранее жители города неоднократно жаловались на подтопление деревянных бараков, расположенных на улице Федячкина, по причине переполнения сливных колодцев. «Нас уже не первый раз топит колодец на улице Федячкина. Он переполняется, все содержимое льется прямо под пол, наши бараки 30-х годов стоят на земле», — посетовал один из жильцов проблемного дома. На это в мэрии отметили, что по состоянию на 9 декабря сети водоотведения на вышеуказанной улице работают штатно, а заявок в диспетчерской службе об аварии у коммунальщиков не зафиксировано.

Ранее в декабре жители Фурманова Ивановской области сообщили, что один из жилых домов на протяжении полугода затапливает фекалиями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Прекратите играть в эти игры». В России заявили о провокациях Абхазии на фоне заморозки финансовой помощи

      Россиян предупредили об аннуляциях шенгенов на границе Германии в одном случае

      Названа цель ввода войск Израиля в Сирию

      Путин высказался о расширении применения суда присяжных с учетом ситуации в стране

      В Раде рассказали о троллинге Зеленского со стороны Трампа

      Путин отметил помощь СПЧ участникам спецоперации и их семьям

      Памела Андерсон кардинально сменила имидж после отказа от макияжа

      Мэрия российского города обвинила жителей в засоре канализации

      Россиян сорвал куш в лотерею и раскрыл секрет удачи

      Путин высказался о смертной казни в условиях СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше