Россияне пожаловались на многомесячный фекальный потоп в доме

В Фурманово жилой дом уже полгода заливает нечистотами

В городе Фурманово Ивановской области жилой дом уже полгода затапливает нечистотами. О затянувшейся коммунальной аварии пишет издание IvanovoNews.

С июня канализацией заливает дом по 1-й улице Трудящихся. Коммуникации прорвало в подвале здания, отчего во всех квартирах стоит зловоние. Собственникам жилья на первом этаже из-за невыносимого запаха приходится жить с открытыми окнами.

Бесчисленные обращения ситуацию за полгода не улучшили. Не помогли звонки ни в управляющую компанию, ни в аварийные службы. В конце октября жильцы решились привлечь к делу прокуратуру. Представители надзорного органа выехали по адресу для проведения проверки, по результатам которой неудовлетворительное состояние подвала подтвердилось. В ходе осмотра было выявлено затопление подполья первого подъезда, сквозное отверстие в канализации второго и разрушение пола в тамбуре. Организации, обслуживающей здание, вынесли представление. Проверка прошла еще в середине ноября, с тех пор, однако, перемен не произошло.

Ранее на регулярные фекальные потопы пожаловались в городе Балахне Нижегородской области. Подвал дома вековой постройки затапливает канализацией, из-за сырости в квартирах завелись насекомые. Кроме того, залитое экскрементами помещение невозможно использовать в качестве бомбоубежища.