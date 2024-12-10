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13:30, 10 декабря 2024Силовые структуры

Московскую школьницу заподозрили в торговле мефедроном

В Москве восьмиклассницу заподозрили в торговле мефедроном в школе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве восьмиклассницу заподозрили в торговле мефедроном в школе. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

По его данным, 14-летняя школьница принесла в учебное заведение пакет с порошком. Она передала его другой ученице. Но руководство школы заметило произошедшее и обратилось в полицию.

Пакетик изъяли и отправили на экспертизу. Внутри оказался почти грамм мефедрона. Отец восьмиклассницы считает, что его дочь оговорил директор школы. Он уже обратился по этому поводу в полицию.

Ранее в Москве школьница вонзила в шею одноклассника нож. ЧП произошло в подъезде жилого дома на улице Шокальского.

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