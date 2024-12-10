На Украине рассказали о связи США с пораженным «Орешником» «Южмашем»

Экс-премьер Украины Азаров: пораженный «Орешником» «Южмаш» использовали США

Пораженный сверхзвуковой баллистической ракетой «Орешник» завод «Южмаш» в Днепропетровске использовали в интересах США. Об этом в разговоре с «Аргументами и фактами» сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Завод "Южмаш" до самого последнего момента производил ракетные двигатели, которые продавали американцам. (...) [С началом конфликта] американцы подсуетились и что-то начали делать на этом предприятии», — рассказал руководитель украинского правительства.

Он добавил, что состояние оборудования завода после удара остается неизвестным.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о первом применении новой ракеты «Орешник». Глава государства заявил, что удар был нанесен по промышленному предприятию на Украине в качестве ответа на запуск Киевом поставленных Западом дальнобойных ракет вглубь российской территории.