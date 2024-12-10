Депутат Рады Дубинский заявил о разрушении имиджа Зеленского

Зарубежные СМИ разрушают имидж президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.

«То, что сейчас происходит вокруг Зеленского, называется деконструкция имиджа. (…) Зарубежная пресса начинает обсуждать костюм Зеленского, а это ведь именно то, что отличает зрителя от артиста на сцене», — сказано в публикации.

По его мнению, сначала Зеленского сделают смешным и недалеким, а затем — коррумпированным. После этого иностранные политики перестанут посещать Украину, добавил он. Дубинский также отметил, что все попытки исправить ситуацию будут ее только ухудшать.

Ранее депутат Рады заявил, что избранный президент США Дональд Трамп издевается над Зеленским, говоря о готовности последнего к завершению конфликта. Как считает Дубинский, американский политик намерен представить украинского главу как недоговороспособного лидера.