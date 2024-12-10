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01:29, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

На Западе указали на способную решить судьбу Донбасса тактику ВС России

Forbes: если ВС РФ сможет отрезать Покровск, это решит судьбу всего Донбасса
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

В течение последних недель часть 90-й гвардейской танковой девизии ВС РФ продвинулись через село Желтое к Новопуштынке, соглав узкий выступ на много километров на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещающий российский авангард всего в пяти милях к югу от Покровска. На продвижение российской армии, способное решить судьбу Донбасса, указал журналист Дэвид Экс в статье Forbes.

«Если российские военные намерены окружить и отрезать Покровск, а не напрямую атаковать его — а есть достаточно доказательств, что такова тактика, — недавнее наступление имеет ключевое значение. Следующим логичным шагом было бы расширение выступа путем захвата Новотроицкого и, южнее, Украинки», — указано в материале.

Уточняется, что битва за Покровск станет кульминацией наступательной операции ВС РФ в 2024 году. Обозреватель предполагает, что политические перемены в США после создания избранным президентом Дональдом Трампом новой администрации также могут сыграть не в пользу Украины в конфликте с Россией.

Ранее военнослужащий ВСУ и экс-депутат Верховной Рады Егор Фирсов заявил, что Киев может потерять пять городов в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, речь идет о населенных пунктах Часов Яр, Курахово, Покровск, Мирноград и Великая Новоселка.

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