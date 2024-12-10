Небо над американским городом окрасилось в оранжевый цвет

Небо над Малибу в Калифорнии окрасилось в оранжевый цвет из-за лесных пожаров

Небо над американским городом Малибу штата Калифорния окрасилось в оранжевый цвет из-за сильных лесных пожаров, бушующих неподалеку от него. Об этом, ссылаясь на местные власти и экстренные службы, сообщил телеканал CBS News.

«Крупный лесной пожар разгорелся в каньоне Малибу… жителей эвакуируют», — проинформировал зрителей телеканал. По данным журналистов, огонь охватил более 750 гектаров. При этом очевидцы ЧП и пожарные утверждают, что некоторые дома уже уничтожены огнем. Для тушения пожаров привлекли силы авиации. Более подробно об ущербе и пострадавших не уточняется.

Ранее стало известно, что в России разработали дрон для защиты лесов от пожаров. Устройство создали специалисты Научно-образовательного центра (НОЦ) «Енисейская Сибирь» совместно с партнерами из компании «АВАКС-ГеоСервис».