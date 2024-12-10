Полковник Матвийчук назвал полигон для запуска «Орешника» защищенным от атак ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли смогут поразить полигон Капустин Яр в Астраханской области, с которого запускают баллистические ракеты средней дальности «Орешник», считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о защищенности этой площадки.

«Дуракам закон не писан, стрелять они будут продолжать. Они пытаются показать всему миру: "Вот, смотрите, какие мы, мы отомстить решили Капустину Яру". Но попадут ли они туда? Дело в том, что Капустин Яр — это стратегический объект, который имеет несколько степеней защиты», — объяснил он.

Я полагаю, что ни одна из ракет туда просто не долетает, ее уничтожают на подступах. Так что я думаю, что Капустин Яр в безопасности Анатолий Матвийчук военный эксперт

Как сообщил Shot, ВСУ уже в пятый раз попытались ударить по полигону Капустин Яр. 9 декабря около 5 утра российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили очередной дрон, который направлялся к военному объекту. Атаки начались после того, как Россия запустила ракету «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровской области Украины.

По информации Telegram-канала, возбуждено уголовное дело о теракте группой лиц по предварительному сговору против пока не установленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).