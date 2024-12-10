Россия возобновит авиасообщение с охваченной военными действиями страной

Россия возобновит авиасообщение с охваченной военными действиями Сирией. Об этом представитель авиакомпании Syrian Airlines сообщил агентству ТАСС.
По словам источника, рейсы между Москвой и Дамаском могут запустить с 18 декабря. Эта дата рассматривается как одна из основных. Представитель перевозчика добавил, что пассажирам вернут деньги за билеты на несостоявшиеся полеты.
Сирийские аэропорты в Дамаске и Алеппо приостановили работу с 8 декабря из-за обострения внутриполитической ситуации в стране.
Syrian Air выполняет рейсы из Дамаска в московский аэропорт Внуково и обратно раз в неделю по воскресеньям. Во второй по величине аэропорт Алеппо из России самолеты не летают.