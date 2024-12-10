Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:18, 10 декабря 2024Путешествия

Россия возобновит авиасообщение с охваченной военными действиями страной

Syrian Airlines может возобновить рейсы в Россию с 18 декабря
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Jamal Saidi / Reuters

Россия возобновит авиасообщение с охваченной военными действиями Сирией. Об этом представитель авиакомпании Syrian Airlines сообщил агентству ТАСС.

По словам источника, рейсы между Москвой и Дамаском могут запустить с 18 декабря. Эта дата рассматривается как одна из основных. Представитель перевозчика добавил, что пассажирам вернут деньги за билеты на несостоявшиеся полеты.

Сирийские аэропорты в Дамаске и Алеппо приостановили работу с 8 декабря из-за обострения внутриполитической ситуации в стране.

Syrian Air выполняет рейсы из Дамаска в московский аэропорт Внуково и обратно раз в неделю по воскресеньям. Во второй по величине аэропорт Алеппо из России самолеты не летают.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Возможно, французские солдаты поедут на Украину». О чем Зеленский просил Трампа и Макрона на встрече в Париже?

      Mercedes изобрела заряжающую электрокары краску

      Тренер назвал ускоряющие старение тела фитнес-привычки

      Франция начала вывод войск из одной страны

      На Украине назвали долю верящих в «план победы» Зеленского

      Опасения нехватки одного из сортов кофе привели к его рекордному подорожанию

      В России предложили создать центры обучения детей мигрантов русскому языку

      В Пентагоне оценили влияние «Орешника» на ход конфликта на Украине

      В России предложили ввести новую оценку знаний выпускников школ

      Израиль уничтожил все сирийские военные корабли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше