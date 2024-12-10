Россиянин остался под стражей по обвинению в шпионаже в Нидерландах

Окружной суд Роттердама оставил под стражей подозреваемого в шпионаже россиянина

Окружной суд Роттердама оставил под стражей подозреваемого в шпионаже 43-летнего россиянина, работавшего в компаниях по производству литографического оборудования ASML и Mapper Lithography. Об этом сообщил пресс-секретарь инстанции Пелле Бисмейер, передает ТАСС.

«Подозреваемый остается под стражей. Расследование продолжается, следующие предварительные слушания назначены на 6 февраля 2025 года», — уточнил секретарь. Россиянин обвиняется в промышленном шпионаже и передаче российской стороне важных документов в обход санкционного режима ЕС.

В сентябре власти Австралии изъяли 12 устройств и заявили о наличии «значительного объема» доказательств по делу об обвинении супружеской пары россиян Королевых в шпионаже в пользу России. Отмечается, что интересы 40-летней Киры Королевой и ее 62-летнего мужа Игоря в суде Брисбена представляли адвокаты. Супруги не были подключены по видеосвязи, ходатайство об освобождении под залог также не рассматривалось. Дело будет рассмотрено судом Брисбена 20 декабря.