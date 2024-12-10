Российские спецназовцы столкнулись с канадскими наемниками в ДНР

Российские военнослужащие сталкивались с канадскими и темнокожими наемниками, воюющими на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в разговоре с РИА Новости сообщили бойцы из 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск «Юг».

По словам военного с позывным «Сыч», встречи с иностранными наемниками происходили непосредственно на позициях. Другой собеседник агентства рассказал, что при наблюдении через камеры и оптику разведывательных дронов часто можно заметить среди личного состава ВСУ солдат с нетипичной для жителей Европы или постсоветского пространства внешностью.

Ранее стало известно о присутствии колумбийских наемников ВСУ в Селидово ДНР. Эвакуированный местный житель рассказал, что до взятия города российскими военными он видел колумбийцев в одном из магазинов, куда они, вооруженные автоматами, заходили за покупкой товаров.