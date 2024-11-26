РИА Новости: до взятия ВС России Селидово в нем находились колумбийские наемники

До взятия города Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) российскими военными в нем находились колумбийские наемники, воюющие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил эвакуированный местный житель по имени Дмитрий, его слова приводит РИА Новости.

«Когда у нас еще магазины работали, был у нас на рынке магазин "Аврора", минимаркет. Туда конкретно [наемники] заходили, я в очереди стоял, как раз на кассе. Трое заходили, колумбийцы: шевроны Колумбия, ну и, соответственно, внешний вид — то есть никак не перепутаешь», — рассказал очевидец.