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13:48, 26 ноября 2024Бывший СССР

Очевидец рассказал о колумбийских наемниках ВСУ в Селидово

РИА Новости: до взятия ВС России Селидово в нем находились колумбийские наемники
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

До взятия города Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) российскими военными в нем находились колумбийские наемники, воюющие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил эвакуированный местный житель по имени Дмитрий, его слова приводит РИА Новости.

«Когда у нас еще магазины работали, был у нас на рынке магазин "Аврора", минимаркет. Туда конкретно [наемники] заходили, я в очереди стоял, как раз на кассе. Трое заходили, колумбийцы: шевроны Колумбия, ну и, соответственно, внешний вид — то есть никак не перепутаешь», — рассказал очевидец.

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