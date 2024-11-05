Пленный рассказал о лечащихся в госпитале ВСУ в Константиновке колумбийских наемниках

Пленный ВСУ: в госпитале в Константиновке лечится много колумбийских наемников

Попавший в плен к российским военным боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Николенко рассказал, что в украинский военный госпиталь в Константиновке доставляли большое количество раненых колумбийских наемников, сообщает РИА Новости.

«Привезли в Константиновку Донецкой области. Меня положили в госпиталь. Я там долгое время лечился, и там я пересекался с иностранцами. В основном это были колумбийцы», — заявил он.

Военнопленный отметил, наемники называли себя «Иностранным легионом», добавив, что они совсем не говорили на украинском языке.

Ранее волонтер Марина Ашифина рассказала, что находящиеся на территории Российской Федерации пленные солдаты ВСУ массово отказываются от обменов, поскольку не хотят возвращаться на родину. По ее словам, многие украинские бойцы выразили желание остаться жить в России, а семьи поддерживают их в этом стремлении.