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15:30, 10 декабря 2024Силовые структуры

СКР организовал проверку из-за взрыва газа в Махачкале

СКР проводит проверку из-за взрыва газа в Махачкале, где пострадали два человека
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Махачкале следователи организовали проверку из-за взрыва газа, в результате которого пострадали два человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

10 декабря в многоквартирном доме на лице Абубакарова в районе центральной мечети Махачкалы прогремел взрыв. Предварительно, в одной из квартир взорвался газ.

На кадрах, снятых местными жителями, видно, как из окна квартиры идет дым, а также работающих на месте происшествия сотрудников экстренных служб. На лавочке возле здания сидит укрытый пледом человек, возле которого столпились люди. Вероятно, это один из раненых.

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