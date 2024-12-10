США провели первый успешный перехват баллистической ракеты

Пентагон: США провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты

США провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности. Об этом заявили в Пентагоне, сообщает Reuters.

Согласно заявлению американского военного ведомства, Агентство по противоракетной обороне США (MDA) впервые успешно перехватило баллистическую ракету средней дальности во время испытаний у берегов острова Гуам в западной части Тихого океана.

Отмечается, что успешное испытание стало важной вехой в развитии обороноспособности острова.

Ранее США разместили у побережья Гуама атомную подлодку USS Minnesota с дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk. Принадлежащий США, но не входящий в их состав Гуам находится в непосредственной близости с государствами Юго-Восточной Азии, в частности с Тайванем, и морскими границами Китая.