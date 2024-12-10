Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:31, 10 декабря 2024Мир

США провели первый успешный перехват баллистической ракеты

Пентагон: США провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты
Семен Александров (редактор)
Военная база США на острове Гуам

Военная база США на острове Гуам. Фото: Erik De Castro / Reuters

США провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности. Об этом заявили в Пентагоне, сообщает Reuters.

Согласно заявлению американского военного ведомства, Агентство по противоракетной обороне США (MDA) впервые успешно перехватило баллистическую ракету средней дальности во время испытаний у берегов острова Гуам в западной части Тихого океана.

Отмечается, что успешное испытание стало важной вехой в развитии обороноспособности острова.

Ранее США разместили у побережья Гуама атомную подлодку USS Minnesota с дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk. Принадлежащий США, но не входящий в их состав Гуам находится в непосредственной близости с государствами Юго-Восточной Азии, в частности с Тайванем, и морскими границами Китая.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали единственный способ перехватить «Орешник»

      Российские полицейские задержали скрывавшихся более 20 лет бандитов Таганской ОПГ

      В России начнут наказывать добровольцев за преступления против военной службы

      В российском регионе беглый заключенный при задержании выстрелил в голову сотруднику ФСИН

      Жители российского города остались без света

      Командующий КСИР высказался о присутствии иранских военных в Сирии

      В Кремле узнали, что волнует россиян. Там насчитали 10 основных проблем граждан

      Популярная актриса ответила на критику ее внешности без макияжа

      Бывшего ведущего «Би-би-си» приговорили к восьми годам тюрьмы за педофилию

      Президент Литвы признал неэффективность санкций против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше