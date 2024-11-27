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14:30, 27 ноября 2024Мир

США разместили на западе Тихого океана подлодку с дальнобойными ракетами Tomahawk

США разместили на западе Тихого океана атомную подлодку с ракетами Tomahawk
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: STR New / Reuters

США разместили атомную подлодку USS Minnesota с дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk у побережья острова Гуам в западной части Тихого океана. Об этом сообщает The War Zone со ссылкой на заявление Седьмого флота Военно-морских сил (ВМС) США.

«Обстановка с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе требует, чтобы ВМС США держали наиболее боеспособные подразделения в авангарде», — приводит портал релиз командования.

Принадлежащий США, но имеющий статус неинкорпорированной территории, остров Гуам находится в непосредственной близости с государствами Юго-Восточной Азии, в частности с Тайванем, и морскими границами Китая, отмечает интернет-издание.

Ранее Госсовет КНР заявили, что Тайвань ждет «горестный финал» из-за «попыток добиться независимости» с помощью США.

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