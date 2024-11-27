В Китае предрекли Тайваню «горестный финал»

В Госсовете КНР предрекли Тайваню «горестный финал» из-за США

В Госсовете Китая предрекли Тайваню «горестный финал» из-за «попыток добиться независимости» с помощью США. Об этом заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, его слова передает РИА Новости.

Таким образом представитель прокомментировал выдвижение в качестве американского госсекретаря сенатора Марка Рубио, который должен занять этот пост в администрации избранного президента Дональда Трампа. До этого Рубио попадал под санкции Пекина.

«Какие бы люди каких бы должностей ни занимали в новом правительстве США, это не изменит статус Тайваня как части Китая», — подчеркнул Чэнь Биньхуа.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом назвал четыре красные линии в отношениях между двумя странами. Ими стали — тайваньский вопрос, демократия и права человека, путь и система Китая, а также право Пекина на развитие.