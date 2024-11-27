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07:57, 27 ноября 2024Мир

В Китае предрекли Тайваню «горестный финал»

В Госсовете КНР предрекли Тайваню «горестный финал» из-за США
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Dwi Anoraganingrum / Geisler-Fotop / Global Look Press

В Госсовете Китая предрекли Тайваню «горестный финал» из-за «попыток добиться независимости» с помощью США. Об этом заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, его слова передает РИА Новости.

Таким образом представитель прокомментировал выдвижение в качестве американского госсекретаря сенатора Марка Рубио, который должен занять этот пост в администрации избранного президента Дональда Трампа. До этого Рубио попадал под санкции Пекина.

«Какие бы люди каких бы должностей ни занимали в новом правительстве США, это не изменит статус Тайваня как части Китая», — подчеркнул Чэнь Биньхуа.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом назвал четыре красные линии в отношениях между двумя странами. Ими стали — тайваньский вопрос, демократия и права человека, путь и система Китая, а также право Пекина на развитие.

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