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13:55, 10 декабря 2024Экономика

Стали известны подробности о деле обманутого мошенниками при покупке жилья сына Алибасова

Сын Алибасова рассказал, как попался на уловку мошенников при покупке квартиры
Александра Качан (Редактор)
Бари Алибасов-младший

Бари Алибасов-младший. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сын основателя группы «На-На» Бари Алибасова лишился денег и новой квартиры из-за мошенников. Подробности о деле он рассказал «Пятому каналу».

По словам Бари Алибасова-младшего, он приобрел жилье у 60-летней жительницы Нижнего Новгорода Гузель. Во время обсуждения и заключения сделки женщина казалась покупателю находящейся в здравом уме и несколько раз заверила, что продает квартиру по своей воле. Однако после оформления документов она обратилась в полицию.

Гузель утверждает, что ее обманули телефонные мошенники. Аферисты якобы представились сотрудниками различных организаций и убедили ее взять несколько кредитов, а затем продать жилье, чтобы перевести все средства на их счета. На данный момент неизвестно, кому собственница отправила полученные с продажи деньги. Женщина уверена, что Алибасов заодно с мошенниками.

Отмечается, что сын продюсера перевел собственнице лишь часть денег — три миллиона рублей из четырех. Еще миллион он должен был перечислить после того, как Гузель выпишет из квартиры своего сына. Теперь женщина отказывается это делать, однако по-прежнему хочет получить оставшуюся сумму. Алибасов считает, что Гузель мошенница.

Ранее сообщалось, что приобретенная Алибасовым квартира была арестована на время судебных разбирательств.

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