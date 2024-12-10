Стало известно о секретном приказе южнокорейского министра обороны спецназу

«Ёнхап»: министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён отдал секретный приказ спецназу

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён отдал секретный приказ спецназу не допустить кворума парламента для отмены введенного 3 декабря военного положения. О звонке главы Минобороны рассказал агентству «Ёнхап» командующий южнокорейскими войсками спецназначения Квак Чон Гын.

«Я получил звонок по секретному телефону из центра управления боевыми действиями, и мне сверху был спущен приказ такого содержания, что нельзя допустить присутствия в здании Национального собрания более 100-150 человек», — заявил командир спецназа.

Ранее полиция Южной Кореи вызвала на допрос 10 членов правительства страны в связи с введением военного положения президентом Юн Сок Ёлем.