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12:23, 10 декабря 2024Мир

Стало известно о секретном приказе южнокорейского министра обороны спецназу

«Ёнхап»: министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён отдал секретный приказ спецназу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён отдал секретный приказ спецназу не допустить кворума парламента для отмены введенного 3 декабря военного положения. О звонке главы Минобороны рассказал агентству «Ёнхап» командующий южнокорейскими войсками спецназначения Квак Чон Гын.

«Я получил звонок по секретному телефону из центра управления боевыми действиями, и мне сверху был спущен приказ такого содержания, что нельзя допустить присутствия в здании Национального собрания более 100-150 человек», — заявил командир спецназа.

Ранее полиция Южной Кореи вызвала на допрос 10 членов правительства страны в связи с введением военного положения президентом Юн Сок Ёлем.

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