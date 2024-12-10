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12:07, 10 декабря 2024Силовые структуры

В ФСБ рассказали о применении Украиной арсенала НАТО для совершения терактов в России

Бортников: Украина применяет для террористических атак на Россию арсенал НАТО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Украина применяет для террористических атак на Россию арсенал НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) и директора ФСБ России Александра Бортникова.

Бортников заявил, что киевский режим активизировал вербовку исполнителей диверсионно-террористических актов в России. В 2024 году значительно увеличилось количество террористических посягательств на РФ. Глава ФСБ связывает это с организованной Западом ресурсной помощью Украине, которая использует для атак арсенал НАТО. Например, ракетные системы, позволяющие бить вглубь российской территории.

Ранее стало известно, что правоохранители с начала 2024 года предотвратили 190 терактов по всей России. Шесть из них готовились участниками запрещенных в России движений в учебных заведениях и местах массового скопления людей, заявил Бортников.

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