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19:53, 10 декабря 2024Бывший СССР

В России высказались о возможности получения Украиной приглашения в НАТО

Депутат Чепа: Зеленский не утратил надежду на вступление в НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Даже приглашение Украины в НАТО на сегодняшний день крайне маловероятно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что, несмотря на это, президент страны Владимир Зеленский не отказывается от своих амбиций, связанных с вступлением в альянс.

«Вступление в НАТО — одна из последних надежд Зеленского на сохранение власти. Недавно он заявил, что нет смысла разговаривать об этом с избранным президентом США Дональдом Трампом — только с действующим Джо Байденом», — сказал депутат.

Он добавил, что Зеленский, очевидно, не потерял надежды на вступление в НАТО, несмотря на множественные отказы. Президент, по мнению Чепы, рассчитывает по крайней мере на приглашение в альянс, но и это кажется маловероятным.

«Может, Байден в последний момент что-то придумает на этот счет. А потом это решение отменят — подчас в США происходят самые невероятные вещи. Но думаю все же, что на такую глупость никто не осмелится. Человек, который будет приглашать Украину, по сути, в никуда, будет выглядеть очень странно», — заметил политик.

Ранее заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что вступление Украины в НАТО находится на данный момент «за пределами досягаемости» Киева. По его словам, это «не вопрос ближайшего будущего», а перспектива.

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