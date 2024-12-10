Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:08, 10 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о невозможности вступления Украины в НАТО

Офис Зеленского: вступление Украины в НАТО сейчас «за пределами досягаемости»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Игорь Жовква

Игорь Жовква. Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Вступление Украины в НАТО находится на данный момент «за пределами досягаемости» Киева. Об этом сообщил заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква, передает ТАСС.

По его словам, вступение Украины в Альянс — это «не вопрос ближайшего будущего», а перспектива. Он также добавил, что Украина могла бы принять модель вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Однако, как упомянул Жовква, они вступили в Альянс лишь спустя определенное время, когда были выполнены все необходимые процедуры.

«Это один из механизмов по реализации гарантий членства в НАТО. Если такого механизма нет, то мы будем добиваться двусторонних соглашений о безопасности», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией возможно завершить только принуждением к миру с позиции силы. Кроме того, Зеленский вновь призвал пригласить Украину в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине признают продвижение российских войск в Сумской области. Что об этом известно?

      Названы сроки выписки президента Бразилии из больницы

      В школах Москвы пройдут тренировочные работы в формате ЕГЭ

      Стало известно о расширении курской операции в Сумскую область Украины

      Володин предложил рассмотреть проект о запрете принимать в школы детей без знания русского

      В Курской области погиб один из последних представителей вымирающего коренного народа

      В клубе КХЛ предрекли проблемы с перелетами

      Актер Щербаков пожаловался на сильные боли после операции

      Windows 11 разрешили устанавливать на старые ПК

      Отец Ивлеевой прокомментировал новости о ее замужестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше