В Киеве заявили о невозможности вступления Украины в НАТО

Офис Зеленского: вступление Украины в НАТО сейчас «за пределами досягаемости»

Вступление Украины в НАТО находится на данный момент «за пределами досягаемости» Киева. Об этом сообщил заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква, передает ТАСС.

По его словам, вступение Украины в Альянс — это «не вопрос ближайшего будущего», а перспектива. Он также добавил, что Украина могла бы принять модель вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Однако, как упомянул Жовква, они вступили в Альянс лишь спустя определенное время, когда были выполнены все необходимые процедуры.

«Это один из механизмов по реализации гарантий членства в НАТО. Если такого механизма нет, то мы будем добиваться двусторонних соглашений о безопасности», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией возможно завершить только принуждением к миру с позиции силы. Кроме того, Зеленский вновь призвал пригласить Украину в НАТО.