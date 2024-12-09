Зеленский призвал силой принудить Россию к миру

Зеленский призвал кандидата в канцлеры ФРГ Мерца силой принудить Россию к миру

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрихом Мерцем заявил, что конфликт с Россией возможно завершить только принуждением к миру с позиции силы. Его слова приводит УНИАН в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, Киев хочет завершения конфликта дипломатическим путем, однако он утверждает, что на это не согласны российские власти.

Кроме того, Зеленский вновь призвал пригласить Украину в НАТО. «Сейчас мы не можем быть членами НАТО, но приглашение — это возможно. Я намерен обсудить этот вопрос с президентом Байденом, от его позиции многое зависит», — подчеркнул он.

Кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом 9 декабря. Он приехал в украинскую столицу для проведения переговоров с Владимиром Зеленским.