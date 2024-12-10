Женщина нашла пропавшего мужа благодаря новостному сюжету из приюта для бездомных

В США женщина воссоединилась с пропавшим мужем с деменцией благодаря телеканалу

Женщина воссоединилась с пропавшим на три дня 91-летним мужем в штате Юта, США, благодаря новостному сюжету KSL-TV. Об этом сообщает сам телеканал.

77-летняя Аврил Блэк рассказала, что восемь лет назад у ее мужа Майкла диагностировали деменцию. Он неоднократно уходил из дома, но обычно ей удавалось находить его через пару часов недалеко от дома в штате Вайоминг. Однако в конце ноября мужчина ушел из дома и не нашелся даже спустя сутки. На следующий день его признали пропавшим без вести.

Полицейские начали поиски Майкла. Им удалось проследить его путь только до каньона Логан, который находится в штате Юта. Мужчина добирался до него автостопом. Вечером того же дня неравнодушный незнакомец позвонил в приют для бездомных в городе Солт-Лейк-Сити и сообщил им о пожилом мужчине, которого нашел на автобусной остановке. Его забрали. В приюте мужчину опознали как 91-летнего ветерана Корейской войны (1950-1953). Это был Майкл.

Все это время, по словам Аврил, она молилась о муже. Спустя три дня после исчезновения Майкла она включила новости на канале KSL-TV. По телевизору шел сюжет о еде, которую бесплатно раздавали в приюте в Солт-Лейк-Сити, в честь Дня благодарения. Вдруг Аврил заметила на заднем плане своего мужа. «Я почувствовала такое облегчение, что спала той ночью, зная, что он в безопасности», — рассказала она.

На следующий день Аврил связалась с полицией, подтвердила свою догадку и отправилась за супругом. Она поблагодарила всех, кто помогал Майклу. Женщина даже предположила, что у мужчины есть ангел-хранитель, который спасает его.

Ранее сообщалось, что женщина из штата Калифорния нашла пропавшего в 1999 году брата благодаря объявлению в журнале. Американка пояснила, что ей переслали апрельскую статью журнала USA Today о неопознанном пациенте больницы Лос-Анджелеса. К тексту прилагалась фотография, и она узнала на ней брата, который пропал 25 лет назад.

