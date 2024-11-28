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18:55, 28 ноября 2024Из жизни

Женщина нашла пропавшего брата спустя 25 лет благодаря объявлению

В США женщина нашла пропавшего в 1999 году брата в больнице
Никита Савин
Никита Савин

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

В США женщина из штата Калифорния нашла пропавшего в 1999 году брата благодаря объявлению в журнале. Об этом пишет People.

25 ноября полиция округа Лассен объявила, что с ними связалась женщина, опознавшая родственника, который исчез из дома в городе Дойл. Американка пояснила, что ей переслали апрельскую статью журнала USA Today о неопознанном пациенте больницы Лос-Анджелеса. К тексту прилагалась фотография, и она узнала на ней брата, который пропал 25 лет назад. Мужчина не говорил, и установить его личность не удалось.

Выяснилось, что в данный момент мужчина находится в другой больнице. У него взяли отпечатки пальцев, которые совпали с отпечатками брата американки. «Она была на седьмом небе от счастья и не могла дождаться, когда сообщит о своей находке родным», — сказано в посте офиса шерифа округа Лассен в социальной сети.

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