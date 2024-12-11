Россияне назвали главный недостаток накопительных счетов

Роскачество: почти у 85 процентов россиян есть вклады и накопительные счета

В России 84 процента граждан располагают банковскими вкладами и накопительными счетами. Это показало исследование, проведенное Роскачеством. Его результаты опубликовало РИА Новости.

Оказалось, что 52 процента из тех, кто пользуется накопительными счетами, пополняют их раз в месяц. Еще 15 процентов делают это раз в квартал, а почти 9 процентов — раз в полгода. Лишь 2,4 процента заявили, что пополняют накопительный счет ежедневно.

Из тех, кто не может похвастаться наличием вклада в банке, 20,6 процента заявили, что не доверяют кредитным организациям. Еще 20,9 процента находят подобные инструменты ненадежными.

Главным недостатком накопительного счета большинство опрошенных жителей России считают низкую доходность в сравнении с вкладами, а главным плюсом — возможность свободно распоряжаться теми средствами, которые там лежат.

Ранее экономист Олег Акимов спрогнозировал, что пиковые ставки по вкладам будут в конце декабря и январе 2025 года. Данное предположение он обосновал вероятностью очередного повышения ключевой ставки Банка России.