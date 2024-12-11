Россиянин пойдет под суд за сломанную челюсть невесты

Жених в Краснодарском крае избил невесту и сломал ей челюсть накануне свадьбы

В Краснодарском крае предстанет перед судом россиянин, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей невесте. Об этом со ссылкой на краевую прокуратуру сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, накануне свадьбы влюбленные поругались, и мужчина несколько раз ударил девушку по лицу кулаками. Приехавшие на место ЧП диагностировали у пострадавшей перелом челюсти. Несдержанному жениху грозит до трех лет колонии.

23 сентября сообщалось, что житель Тюмени сломал челюсть коллеге за просьбу работать быстрее.