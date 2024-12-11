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11:36, 11 декабря 2024Силовые структуры

Российские таможенники ликвидировали подпольную лабораторию по производству анаболиков

В Смоленской области таможенники ликвидировали лабораторию с анаболиками
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: пресс-служба ФТС

В Смоленской области таможенники ликвидировали подпольную лабораторию по производству анаболиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, белорусские силовики выявили схему ввоза из Польши анаболиков для дальнейшей доставки в Смоленскую область, где находилось нелегальное производство. Далее сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой ФТС совместно с коллегами из Белоруссии провели операцию по ликвидации группировки, занимавшейся контрабандой, изготовлением и сбытом сильнодействующих веществ. В ходе которой было изъято более 200 килограммов анаболических стероидов.

Московские таможенники в отделении почты задержали двоих россиян, которые получали международные посылки с веществами. Общий вес изъятого составил более четырех килограмм.

В ходе дальнейшего расследования в Смоленской области сотрудники таможни обнаружили лабораторию по производству веществ допингового ряда. В ней находились химикаты, готовая продукция, реагенты и упаковочный материал. Также был найден микроавтобус, который был полностью загружен готовой продукцией.

Задержаны граждане России и Белоруссии, которые обеспечивали снабжение и функционирование подпольной лаборатории. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что продававшего пулеметы и винтовки за границу россиянина задержали сотрудники ФСБ.

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