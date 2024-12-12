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10:58, 12 декабря 2024Силовые структуры

Двое фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» стали сотрудничать со следствием

РИА Новости: 2 фигуранта дела о теракте в «Крокусе» сотрудничают со следствием
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Двое фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», обвиняемые в незаконном обороте оружия и боеприпасов, стали сотрудничать со следствием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, речь идет об этапированных из Ингушетии Джабраиле Аушеве и Хусейне Медове (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Об их задержании стало известно 2 ноября. Арестованные подозреваются в том, что могли переделать охолощенные автоматы Калашникова в боевые и вооружить ими вместе с патронами террористов, которые напали на «Крокус Сити Холл».

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