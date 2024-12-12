DeepState: Украина потеряла контроль над селом Заря

Украина потеряла контроль над селом Заря в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет украинский аналитический центр Deep State в своем Telegram-канале.

Сообщается также о продвижении Вооруженных сил (ВС) России в районе населенных пунктов Новотроицкое, Успеновка, Солнцевка и Веселая Роща. Кроме того, Deep State сообщает о продвижении армии России у Курахово.

Ранее в Минобороны России сообщили о взятии Российской армией контроля над селом Заря в ДНР. Уточняется, что населенный пункт заняли бойцы группировки «Центр».