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12:34, 12 декабря 2024Россия

Армия России заняла населенный пункт под Донецком

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Заря в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Дениса Пушилина / ТАСС

Российская армия взяла под контроль село Заря в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли бойцы группировки войск «Центр». Помимо этого, российские военные нанесли поражение живой силе пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции республики в районе Дзержинска, Щербиновки, Миролюбовки и Шевченко ДНР. Также отражены девять контратак противника.

По данным Минобороны, за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 390 военнослужащих, танк, два автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку «Krab», установку «Гвоздика» и по две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Ранее ведомство сообщило об освобождении курских сел Дарьино и Плехово. Населенные пункты заняли бойцы группировки войск «Север». В сети также появились кадры, снятые российскими военнослужащими в Плехово.

ЖЗЛ
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