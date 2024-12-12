Наркоторговцы в Эквадоре украли бензина на сотни миллионов долларов

Ущерб от краж наркоторговцев из топливопроводов в Эквадоре оценили в $215 млн

Власти Эквадора проигрывают борьбу за топливопроводы криминальным группировкам, занимающимся преимущественно наркоторговлей. За последние три года преступники с помощью врезок в трубы и нападений на месторождения смогли украсть у государственной нефтяной компании Petroecuador топливо на сумму порядка 215 миллионов долларов, пишет Reuters.

По данным производителя, если в 2022 году специалисты компании обнаружили 32 незаконные врезки, то в нынешнем — уже 773. Преступников интересуют бензин, дизельное и другое топливо, которое они используют в производстве веществ-прекурсоров для изготовления кокаина и его транспортировки.

При этом атаки становятся все более жестокими. Бандиты избивают рабочих, вымогают у них деньги и крадут медные кабели. Пока сумма потерь от врезок относительно невелика, если учитывать общий доход Petroecuador, но власти беспокоятся, что безнаказанность наркоторговцев сделает такой вид «заработка» значительно более популярным.

Совокупная протяженность трубопроводов в стране превышает 1,6 тысячи километров, некоторые из них проходят по малонаселенным местностям, а 90 процентов закопаны под землю. Поиск и удаление врезок является довольно дорогостоящим процессом (иногда нелегальные трубы выходят на частную территорию), к тому же он чреват утечками топлива.

Petroecuador для борьбы с явлением увеличила число патрулей и начала использовать беспилотники для контроля за активностью вокруг трубопроводов. В свою очередь, в полиции жалуются, что судебная система мешает бороться с бандитами. Слишком слабое наказания (пойманный может получить всего два месяца тюрьмы) не останавливает желающих.

Ранее сообщалось, что в 2023 году доходы от экспорта кокаина другой южноамериканской страны — Колумбии — могли превысить сумму, которую страна заработает на продаже нефти.