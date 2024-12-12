Раскрыто количество фигурантов в деле бывшего московского военкома

По уголовному делу экс-военкома Тригилева проходят более десяти человек

По уголовному делу бывшего военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева проходят более десяти человек. Количество фигурантов раскрывает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, все они выступают в качестве обвиняемых – им вменяют в том числе получение взяток и посредничество в их получении. Суд уже назначил им различные меры пресечения, среди которых подписка о невыезде.

В сентябре сообщалось, что следователи вменяют Тригилеву три преступных эпизода получения взяток за освобождение от службы в армии. Сейчас расследование по уголовному делу в отношении него приостановлено, так как экс-военком подписал контракт с Минобороны и отправился на специальную военную операцию.

