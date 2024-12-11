Обвиняемый в коррупции бывший московский военком отправился на СВО

РИА Новости: экс-военком из Москвы Тригилев, обвиняемый во взятке, ушел на СВО

Бывший военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, арестованный по уголовному делу о коррупции, подписал контракт с Минобороны и отправился на специальную военную операцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Расследование дела приостановлено.

В сентябре сообщалось, что следователи вменяют экс-военкому три преступных эпизода получения взяток за освобождение от службы в армии.

По версии следствия, с ноября 2022-го по июнь 2023 года Тригилев в составе организованной группы, в которую вошли начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, врач-терапевт по фамилии Аксенова и посредник Семенова получили деньги от трех призывников, которые за взятки хотели получить освобождение от прохождения срочной военной службы в Российской армии по состоянию здоровья.

Военком и соучастники должны были внести ложные данные о наличии у взяткодателей заболеваний, не позволяющих им служить.

В ходе обысков у Тригилева силовики нашли крупную сумму денег, в том числе и в иностранной валюте, а также дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества.

В июле Замоскворецкий суд Москвы арестовал военкома и Титовца по обвинению в получении взятки.