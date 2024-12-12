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08:13, 12 декабря 2024Россия

Потерявший руку российский военный спас экипаж из-под обстрела ВСУ

Потерявший руку танкист Робин спас экипаж из-под обстрела ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Механик-водитель башкирского танкового батальона с позывным Робин увел танк с линии огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спас экипаж машины из-под обстрела, несмотря на то, что потерял в бою руку. Об этом сообщил командир батальона полковник Александр Сопин, его цитирует РИА Новости.

«Совсем недавно выкатывались на прямую наводку, механик-водитель получил травму. Экипаж контужен был. Механик-водитель вообще герой — Робин без руки уводил танк еще метров 400-500 из-под огня», — рассказал он.

Как уточнил командир взвода с позывным Подхват, российский военный до конца отводил танк из-под вражеского обстрела и атак дронов-камикадзе, пока не потерял сознание. Сейчас военнослужащий лечится в больнице Москвы.

Ранее ефрейтор Максим Ботов помог остановить продвижение ВСУ выстрелом из гранатомета.
Российский военный находился в обороне и вел наблюдение за прилегающей местностью. Он обнаружил следовавшие к позициям России автомобили с пехотой ВСУ и доложил об этом командиру подразделения.

ЖЗЛ
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