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10:30, 11 декабря 2024Россия

Российский ефрейтор одним выстрелом помог остановить наступление ВСУ

Ефрейтор Ботов выстрелом из гранатомета помог остановить наступление ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ефрейтор Максим Ботов помог остановить продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелом из гранатомета. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Российский военный находился в обороне и вел наблюдение за прилегающей местностью. Он обнаружил следовавшие к позициям России автомобили с пехотой ВСУ и доложил об этом командиру подразделению.

«Максим Ботов (...), оценив силы противника, первым выстрелом из гранатомета поразил головной автомобиль с личным составом противника, чем существенно снизил атакующие возможности украинских боевиков», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что российским военным впоследствии удалось сковать действия украинских солдат и лишить их возможности дальнейшего продвижения. Ефрейтору Ботову при этом удалось уничтожить несколько украинских солдат в стрелковом бою.

Ранее ефрейтор Андрей Скуридин пулеметным огнем три часа сдерживал контратаку ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Скуридин оборудовал огневую точку после того, как группа украинских военных предприняла попытку удержать занятый опорный пункт и обошла российскую штурмовую группу с фланга.

ЖЗЛ
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