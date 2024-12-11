Российский ефрейтор одним выстрелом помог остановить наступление ВСУ

Ефрейтор Ботов выстрелом из гранатомета помог остановить наступление ВСУ

Ефрейтор Максим Ботов помог остановить продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелом из гранатомета. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Российский военный находился в обороне и вел наблюдение за прилегающей местностью. Он обнаружил следовавшие к позициям России автомобили с пехотой ВСУ и доложил об этом командиру подразделению.

«Максим Ботов (...), оценив силы противника, первым выстрелом из гранатомета поразил головной автомобиль с личным составом противника, чем существенно снизил атакующие возможности украинских боевиков», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что российским военным впоследствии удалось сковать действия украинских солдат и лишить их возможности дальнейшего продвижения. Ефрейтору Ботову при этом удалось уничтожить несколько украинских солдат в стрелковом бою.

Ранее ефрейтор Андрей Скуридин пулеметным огнем три часа сдерживал контратаку ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Скуридин оборудовал огневую точку после того, как группа украинских военных предприняла попытку удержать занятый опорный пункт и обошла российскую штурмовую группу с фланга.