Появились подробности о состоянии избитой под Москвой школьницы

Воробьев: избитую сверстницами девочку в Котельниках выпишут к выходным

Девочку, избитую сверстницами в подмосковных Котельниках, выпишут из больницы к выходным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, навестивший пострадавшую.

Он уточнил, что у школьницы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кроме того, она получила ушибы. Сейчас девочка находится в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля.

Губернатор добавил, что после драки было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Некоторых зачинщиц переведут на домашнее обучение, а остальных — в другие школы.