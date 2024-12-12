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21:08, 12 декабря 2024Россия

Появились подробности о состоянии избитой под Москвой школьницы

Воробьев: избитую сверстницами девочку в Котельниках выпишут к выходным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Девочку, избитую сверстницами в подмосковных Котельниках, выпишут из больницы к выходным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, навестивший пострадавшую.

Он уточнил, что у школьницы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кроме того, она получила ушибы. Сейчас девочка находится в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля.

Губернатор добавил, что после драки было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Некоторых зачинщиц переведут на домашнее обучение, а остальных — в другие школы.

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